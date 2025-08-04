В Наро-Фоминском округе вывезли 276 незаконных контейнеров

Проверки показали, что на пяти территориях Наро-Фоминского округа, где размещались морские контейнеры, зафиксированы серьезные нарушения. Три из них располагались на землях, не предназначенных для таких целей. Кроме того, все объекты не соответствовали установленным стандартам размещения, сообщает пресс-служба администрации округа.

По итогам выданы предписания: в течение 30 дней собственники обязаны устранить нарушения. Затем состоятся проверки с участием представителей Минчистоты и Минэкологии МО, МЧС, МВД и инспекторов земельного контроля.

«Поручил усилить контроль за использованием земель и соблюдением экологических норм. Наша задача — обеспечить порядок и комфорт для жителей округа», — отметил глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

Нарушители уже начали активно вывозить контейнеры. Следующий шаг — убедиться, что все нарушения устранены, и не допустить повторного появления незаконных объектов. Решение проблемы несанкционированных контейнерных площадок — важная задача, поставленная губернатором Московской области Андреем Воробьевым на заседании правительства региона. В округе это поручение уже реализуется — строго, последовательно и в интересах жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.