В Наро-Фоминском округе семи подросткам вручили паспорта

Семь подростков 20 февраля получили первые паспорта на торжественной церемонии в администрации Наро-Фоминского округа. Документы школьникам вручила заместитель главы округа Елена Кузнецова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничная церемония прошла в здании администрации. Вручение паспортов в торжественной обстановке стало для округа доброй традицией и позволяет сделать важный этап в жизни подростков запоминающимся событием.

Главный документ гражданина Российской Федерации ребятам вручила заместитель главы округа Елена Кузнецова. Она поздравила школьников и пожелала им успешной учебы, правильного выбора профессионального пути и достойного будущего.

«Когда мы подавали документы в МФЦ, выбрали торжественную церемонию. Очень хотелось, чтобы этот день был особенным: ведь сегодня они получают паспорт — символ ответственности и начала взрослой жизни», — рассказала мама одного из подростков Ольга Кащеева.

Родители признались, что волновались не меньше детей. Подростки отметили, что время на церемонии пролетело незаметно, и поделились впечатлениями от получения своего первого паспорта.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.