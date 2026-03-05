В Наро-Фоминском округе провели вечер для матерей и жен бойцов

Праздничный вечер для матерей и жен защитников Родины прошел в Наро-Фоминском округе в преддверии Международного женского дня. Для участниц организовали неформальную встречу с живой музыкой и поздравлениями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминске в теплой, почти домашней атмосфере поздравили матерей и жен, чьи сыновья и мужья с честью исполнили долг перед Родиной. Организаторы отказались от официальных речей и протокольных форматов, сделав акцент на личном общении, цветах и искренних словах поддержки.

Гостей ждали живые музыкальные номера и сюрпризы. Особое внимание уделили созданию доверительной обстановки, чтобы каждая женщина почувствовала заботу и участие.

Глава округа Роман Шамнэ отметил, что подобная встреча проходит не впервые — аналогичный вечер в неформальном формате организовали перед Новым годом. По его словам, отклик участниц показал востребованность таких мероприятий.

«Мы очень хотели, чтобы все почувствовали праздник. Чтобы знали: они не одни, мы рядом. Надеюсь, что у нас получилось!» — поделился Роман Шамнэ.

Судя по реакции гостей, организаторам удалось создать атмосферу поддержки и весеннего настроения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.