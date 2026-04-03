В Наро-Фоминском округе провели урок по защите от мошенников

Встреча для участников проекта «Активное долголетие», посвященная защите от мошенничества, прошла 1 апреля в МФЦ Наро-Фоминска. О распространенных схемах обмана и способах защиты рассказали заместитель главы округа Елена Кузнецова и замдиректора МФЦ Алексей Сутяпов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Самый главный защитник наших денег — это мы сами», — подчеркнули на встрече.

Участникам подробно объяснили, какие приемы чаще всего используют злоумышленники. По словам заместителя директора МФЦ Алексея Сутяпова, мошенники пытаются либо напугать человека, либо сыграть на желании получить легкую выгоду. Чаще всего это звонки «из банка» или «из полиции» с предложением срочно «спасти» деньги, сообщения о том, что «родственник попал в беду», просьбы назвать код из СМС, перейти по ссылке или проголосовать. Распространены также схемы с «ошибочным переводом», поддельными QR-кодами, взломом аккаунтов и сообщениями от имени знакомых с просьбой срочно помочь.

Сутяпов отметил, что в группе риска находятся не только пожилые люди, но и те, кому не с кем посоветоваться или кто оказался в сложной жизненной ситуации. Он рекомендовал в любой подозрительной ситуации остановиться, ничего не сообщать и не переводить деньги, лично обратиться в банк и обязательно обсудить происходящее с близкими.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.