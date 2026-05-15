В Наро-Фоминском округе провели экологический спектакль в парке

Экологический спектакль-променад «Зеленые истории» прошел 12 мая в Центральном парке Наро-Фоминска. Юные жители округа приняли участие в познавательной прогулке и мастер-классах по защите природы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спектакль-променад «Зеленые истории» объединил театр и экологическое просвещение. Во время прогулки по Центральному парку Наро-Фоминска дети вместе с героями сказочной постановки обсудили, почему нельзя жечь костры в лесу, обижать животных и ломать деревья, а также зачем важно сохранять планету чистой.

«Развивать способность видеть природу живым миром, который очень легко разрушить и очень трудно потом восстановить, крайне важно. А воспитать поколение, которое будет бережно относиться к природе, мы можем только сообща», — сказала режиссер спектакля, сотрудник ЦДК «Звезда» Кристина Шенфельд.

После представления для ребят провели мастер-классы. Они узнали, как правильно сортировать отходы, как перерабатывают пластик и как из обычных бутылок получают ткань для одежды, а также познакомились с понятием «петля Мебиуса». Завершилось мероприятие посадкой молодого кедра — дерево дружбы будет расти в парке как символ встречи.

Экологический отдел администрации округа проводит такие мероприятия регулярно в школах, детских садах и учреждениях культуры.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.