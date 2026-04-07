В Наро-Фоминском округе прошел праздник военной песни

Одной из центральных тем встречи стала история песни «Священная война». Участникам рассказали, что пластинки с записью в исполнении ансамбля Александрова выпускались на Апрелевском заводе крупными тиражами. При этом лишь один профильный цех предприятия занимался производством грампластинок, тогда как остальные помещения были переоборудованы под изготовление авиабомб.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.