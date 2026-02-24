В Наро-Фоминском округе отметили День защитника Отечества

Главные торжества развернулись в парке Победы и собрали жителей разных возрастов. На праздник приходили семьями. Для гостей подготовили квесты, экскурсии и мастер-классы от военно-патриотических клубов и волонтерских объединений. В мероприятиях приняли участие как дети, так и представители старшего поколения.

Ключевым событием дня стал старт видеопроекта «Герои СВО». В него вошли более 190 историй о жителях округа, погибших при выполнении воинского долга. Почти часовой видеоряд, созданный по аналогии с «Бессмертным полком», показали на большом экране. Участниками показа стали семьи погибших бойцов.

«Мы как будто бы сегодня их поздравили с праздником!» — поделились впечатлениями родственники.

Глава округа Роман Шамнэ сообщил, что сбор материалов продолжается. К 9 мая планируется представить обновленную версию проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.