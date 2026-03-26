В Наро-Фоминском округе обновляют дворец культуры «Звезда»

Центральный дворец культуры «Звезда» в Наро-Фоминском округе модернизируют по народной программе партии «Единая Россия». В 2024 году здесь обновили фойе, сейчас продолжается ремонт концертного зала, сообщил глава округа Роман Шамнэ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа Роман Шамнэ подчеркнул, что народная программа определяет работу муниципалитета в сфере культуры.

«Народная программа определяет наши действия и в сфере культуры. Все наказы избирателей, прозвучавшие во время предвыборной кампании 2021 года, были включены в нее и определили вектор работы. Открыли модельную библиотеку «Книгополис» в Наро-Фоминске — очень современный проект, родители и дети в восторге. Школы искусств получили новые музыкальные инструменты. На комплектование книжных фондов библиотек направлено более 8 миллионов рублей. В 2023 году отремонтировали Дом культуры «Веселево». Ждем завершения капитального ремонта детской школы искусств «Гармония». На ее базе откроем школу креативных индустрий по направлениям «звукорежиссура» и «интерактивные цифровые технологии», — прокомментировал Шамнэ.

Он добавил, что реализация программы позволяет поэтапно обновлять культурную инфраструктуру округа и создавать современные условия для занятий творчеством детей и взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.