В Наро-Фоминске установили новую детскую площадку

Современное игровое пространство появилось во дворе домов № 6-8 по улице Маршала Куркоткина в Наро-Фоминске. Местные дети сразу оценили возможности новой игровой зоны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Дети — самые взыскательные судьи. Площадку они приняли на ура, а это для нас самая важная оценка», — заключил глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

Площадь новой игровой территории — 250 квадратных метров. В ее составе много элементов: многофункциональный комплекс для детей от 4 до 12 лет, качели, развивающие «качалки» и спортивные турники, предназначенные как для детей, так и для их родителей.

Все конструкции площадки изготовлены из экологически безопасных материалов с применением противоскользящих покрытий. Особое внимание уделено эргономике оборудования — все элементы рассчитаны на разные возрастные группы и способствуют физическому развитию детей, улучшению их координации и двигательных навыков.

Идея обустроить детскую площадку в этом районе родилась во время визита губернатора Андрея Воробьева в школу № 4. Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ поддержал и распорядился реализовать проект за счет местного бюджета в кратчайшие сроки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.