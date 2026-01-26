В Наро-Фоминске студенты отметили День российского студенчества в Центральном парке

День российского студенчества отпраздновали 25 января в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Воровского в Наро-Фоминске. Мероприятие собрало молодежь на массовую вечеринку с конкурсами, танцами и подарками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центральном парке Воровского 25 января прошла масштабная вечеринка «Зачетный парк», посвященная Дню российского студенчества. Несмотря на морозную погоду, парк стал центром притяжения для молодежи.

Организаторы отметили, что целью праздника было показать: зима — не повод оставаться дома, а возможность активно провести время на свежем воздухе. Программа включала утреннюю зарядку от тренеров фитнес-клуба «Ganteli», командные баттлы с юмористическими заданиями от команды «MURA SHOW», а также дискотеку на льду с приглашенным диджеем.

Партнеры мероприятия — Альфа-Банк, клиника «Хороший доктор» и IT-школа «KIBERone» — подготовили для участников ценные призы и подарки. Праздник завершился общим фотосетом и пожеланиями удачной сессии. Организаторы выразили надежду, что подобные события станут новой традицией для студентов округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.