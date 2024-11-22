В Наро-Фоминске провели комплексное благоустройство 10 дворовых территорий

В Наро-фоминском округе в 2024 году в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» выполнены работы по ремонту и благоустройству 10 дворовых территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий по данным адресам выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и парковок, по устройству тротуаров и установке дорожных бортовых камней. Высажены кустовые деревья и уложен газон.

Комплексное благоустройство каждого отдельного двора — результат взаимодействия жителей города, администрации территориального управления и городского округа, а также депутатского корпуса на всех уровнях. Данные работы позволят улучшить функциональность и привлекательность дворовых пространств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.