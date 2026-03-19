В Наро-Фоминске прошел фестиваль ИИ для 200 школьников

Фестиваль школьных проектов «Область ИИзменений» прошел 17 марта в школе №7 Наро-Фоминска и объединил более 200 учеников 6–11 классов. Для подростков организовали мастер-классы по робототехнике и искусственному интеллекту, а также лекцию эксперта Высшей школы экономики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фойе школы №7 на время фестиваля превратилось в интерактивную площадку высоких технологий. Гостей встречала робот-собака, которая реагировала на школьников и задавала тон всему мероприятию. Перед началом защиты проектов для ребят провели мастер-классы по робототехнике и ИИ, а также рассказали об открытии в Наро-Фоминске IT-колледжа.

С лекцией выступил заведующий лабораторией цифровой трансформации образования Высшей школы экономики, эксперт в области ИИ Иван Карлов. Он рассказал о развитии нейросетей и их роли в современном образовании, показав школьникам возможности применения технологий в учебе и будущей профессии.

Участники представили проекты, посвященные профориентации, творчеству, самовыражению и улучшению школьной среды с помощью ИИ. В год столетия Наро-Фоминска многие идеи были направлены на развитие округа. Школьники разработали чат-боты для поддержки предпринимателей, а также создали сайты и презентационные решения, которые можно применять на практике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.