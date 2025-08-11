В Наро-Фоминске появилась новая спортивная площадка ко Дню физкультурника

Новую спортивную площадку получили жители Апрелевки в Наро-Фоминске ко Дню физкультурника — здесь комфортно и безопасно тренироваться в любое время. Это современное пространство уже оценили местные спортсмены и любители активного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадка размером 38×20 метров разместилась на территории ФОК «Мелодия». Прочное наливное покрытие из резиновой крошки делает тренировки комфортными и снижает риск травм. Установили футбольные ворота и баскетбольные стойки — теперь здесь можно устраивать матчи по мини-футболу, баскетболу и гандболу в любое время.

«Развиваем спортивную инфраструктуру системно: строим новые объекты, модернизируем существующие и организуем соревнования. Наша цель — чтобы у каждого жителя округа была возможность тренироваться в удобных и комфортных условиях рядом с домом», — отметил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.