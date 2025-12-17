В Наро-Фоминске открылся историко-патриотический клуб для детей и молодежи

В Парке Памяти Наро-Фоминска открылся историко-патриотический клуб «Чтобы помнили». Его цель — объединить поколения и передать молодежи опыт, историю и традиции через общение с ветеранами и активистами.

Первое мероприятие клуба прошло 13 декабря. Для детей организовали творческую встречу «Мастерская чудес», где представители старшего поколения показали предметы советского быта, такие как фен и бигуди, и рассказали о традициях создания праздничных причесок.

После исторической части для юных гостей провели мастер-класс по созданию новогодних композиций из легкого пластилина. Организаторы отметили, что Парк Памяти становится местом для общения разных поколений и thanked местное отделение Всероссийского общества инвалидов за поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.