В Наро-Фоминске обновят улицу Курзенкова до конца мая

В Наро-Фоминске продолжается работа по созданию комфортной городской среды. На улице Курзенкова обновят инфраструктуру на участке от перекрестка с улицей Володарского до улицы Полубоярова.

Проект предусматривает расширение парковочных зон. Это позволит увеличить количество машино-мест, разгрузить проезжую часть и сократить хаотичную парковку. Также на улице благоустроят тротуары.

Отдельное внимание уделят освещению. Здесь установят новые энергоэффективные опоры со светодиодными светильниками, которые будут равномерно освещать проезжую часть и пешеходную зону, повышая безопасность в темное время суток.

«Работы начнутся в ближайшее время. Обновленная улица Курзенкова — это еще один шаг к тому, чтобы город становился современным и уютным для каждого», — отметил начальник теруправления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.