В Наро-Фоминске на территории детсада завершилось строительство игровой площадки

На территории структурного подразделения (дошкольное отделение) МБОУ Веселевской СОШ в Наро-Фоминске завершилось строительство новой детской игровой площадки, которая станет настоящим центром притяжения для детей. В рамках данного проекта было выполнено устройство резинового покрытия, что обеспечивает безопасность игр и минимизирует риск травм. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, вдоль дорожек к детскому саду было проведено асфальтирование, что значительно улучшило доступность площадки и внешний вид территории. Это создает более комфортные условия для родителей и воспитателей, а также способствует активному передвижению детей.

При содействии администрации Наро-Фоминского городского округа в ближайшее время планируется установка дополнительных игровых элементов на площадке. Это позволит сделать времяпрепровождение детей еще более интересным и насыщенным во время прогулок.

Данные мероприятия направлены на создание комфортной и безопасной среды для воспитанников детского сада, что является приоритетом для администрации нашего округа. Мы уверены, что новая площадка станет любимым местом для игр и общения детей, способствуя их физическому развитию и социализации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.