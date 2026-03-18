В Наро-Фоминске летом 2026 года обновят несколько дворов

Благоустройство дворов продолжится летом 2026 года в Наро-Фоминске Подмосковья по нескольким адресам в разных микрорайонах города. Работы включат обновление покрытия, освещения и установку малых архитектурных форм, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В план комплексного благоустройства на 2026 год вошли дворовые территории на улице Ленина у домов № 3, 27, 27А, 29, 33 и 33А, на улице Полубоярова у домов № 1 и 3, а также на улице Латышской у дома № 20. Здесь уложат новое асфальтовое покрытие, модернизируют освещение и установят малые архитектурные формы.

Работы постараются синхронизировать с капитальным ремонтом многоквартирных домов. Во дворе дома № 33 на улице Ленина ранее прошли встречи представителей администрации с жителями. Участники обсудили не только благоустройство, но и капитальный ремонт кровли, а также локальные вопросы, включая отсыпку парковочных мест и спил аварийных деревьев.

Точные сроки начала работ и подрядную организацию определят после завершения конкурсных процедур и наступления благоприятных погодных условий. Жители смогут контролировать ход благоустройства и направлять предложения через территориальное управление и профильные отделы администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.