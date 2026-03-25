В Наро-Фоминске бойцам дивизии передали детское одеяло

Лоскутное одеяло, созданное воспитанниками детского сада из Владимирской области, передали в Кантемировскую дивизию в Наро-Фоминске. Подарок принял командир подразделения и увез его в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминск, в расположение Кантемировской дивизии, доставили посылку из Владимирской области. Воспитанники детского сада сшили лоскутное одеяло из рисунков на ткани. На каждом лоскуте изображены солнце, голуби и российские триколоры — символы мира и тепла, которые дети хотели передать военнослужащим.

Подарок лично принял командир одного из подразделений дивизии — уроженец Владимирской области. Офицер увез одеяло в зону проведения специальной военной операции. Теперь полотно находится рядом с бойцами и напоминает им о доме и мирной жизни.

В администрации отметили, что для военнослужащих, проходящих службу в соединении со всей страны, такое внимание особенно ценно. Владимирская область связана с дивизией и памятью о гвардии лейтенанте Тимофее Шишлакове — уроженце Петушков, который погиб в феврале 2022 года и был посмертно награжден орденом Мужества указом президента Российской Федерации. Его именем названа школа, а родители возвели часовню в память о погибших героях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.