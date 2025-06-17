В Нальчике бездомный пес сам приходил в ветклинику ради уколов

В Нальчике произошел необычный случай. Бездомный пес сам пришел в ветклинику, словно понимал, что нуждается в помощи. Он просто стоял у дверей и ждал, когда кто-то выйдет, а когда ему назначили лечение, начал посещать клинику ради уколов, пишет SHOT .

Врачи ветклиники не прогнали животное, а наоборот, пригласили его внутрь. Они осмотрели собаку, сняли с нее клещей и заметили, что она хромает. Оказалось, у пса артрит.

Собаке назначили лечение на неделю, но никто не думал, что четвероногий пациент окажется ответственным и действительно будет приходить на процедуры. Каждый день, без единого пропуска, он приходил на уколы. Врачи были удивлены такой пунктуальности бездомного животного, которое как будто понимало важность лечения.

Сотрудники ветклиники назвали собаку Барбосом и теперь ищут для него хозяев, которые полюбят умное животное. После лечения пес снова может нормально наступать на лапу.