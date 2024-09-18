В Нахабине открыли Кабинет Героя, посвященный участнику СВО

Кабинет Героя открыт в Нахабине при поддержке региональной приемной «Единой России». В его создании участвовали семья Александра Водопьянова, и педагогический состав гимназия № 4, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Командир разведывательной группы специального назначения гвардии лейтенант Александр Водопьянов погиб 22 мая 2024 года в ходе выполнения боевого задания на островах Херсонской области.

Имя Александра носит кабинет математики, ведь в старшей школе он учился в физико-математическом классе. По инициативе руководители региональной общественной приемной «Единой России» в Московской области Аллы Поляковойв нем установлена «Парта Героя», а также появился уголок, посвященный Саше, где хранятся его личные вещи — школьный дневник, футболка защитника футбольного клуба «Зоркий» Водопьянова, фуражка, тельняшка, часы.

«С молодым человеком и его семьей мы знакомы давно. Саша с 1 класса учился в этой гимназии, мечтал о военной службе, хотел быть похожим на своего отца, который тоже был офицером. В кабинете математики открыли „Парту Героя“, а также информационный уголок, посвященный жизни и подвигу героя. Это позволит в доступной форме рассказать подрастающему поколению о замечательном земляке, проявившем личное мужество. Благодарю всех, кто принял участие в организации и проведении данного мероприятия. Сохранение памяти о подвиге наших Защитников, которые ценой своей жизни отстаивали интересы нашего государства — является одной из приоритетных задач „Единой России“, — прокомментировала депутат Госдумы, руководитель общественной приемной партии в Московской области Алла Полякова.

Открытие «Кабинета Героя» стало частью серии мероприятий по увековечиванию памяти Защитника Отечества. Также сегодня в торжественной обстановке губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров передали родителям бабушке и сестре гвардии лейтенанта Александра Водопьянова звезду Героя России, присвоенную ему указом президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.