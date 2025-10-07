В мытищинском клубе «Активное долголетие» прошел День открытых дверей

В мытищинском клубе «Активное долголетие» прошел шестой по счету День открытых дверей. Мероприятие стало доброй традицией как для новых активистов, которым только предстоит познакомиться со всеми активностями клуба, так и для тех, кто уже не первый год активно участвует в его жизни, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Гостей мероприятия ждала насыщенная программа: танцевальные и театральные номера, а также душевное хоровое исполнение любимых песен. Мастерицы продемонстрировали свои уникальные творения, подтверждая, что творчество не знает возрастных границ, и каждый способен создавать прекрасное своими руками.

Руководитель клуба Снежана Глушевская подчеркнула, что девиз участников: «Позволь душе расцвести заново». Она отметила растущую популярность клуба: «С каждым годом нас становится больше. И сегодня уже в первый час к нам присоединились восемь новых участников. Мы охотно делимся опытом и наработками, открывая двери для всех желающих. Пенсия — это лишь начало новой яркой жизни».

Новоиспеченная участница клуба Галина Николаевна Иванова пришла познакомиться с деятельностью клуба: «Мне 71 год. До 67 лет работала, всегда была в движении, среди людей. А как вышла на пенсию, резко ощутила одиночество и уныние, как будто потеряла смысл жизни. Долго не решалась прийти, потому что боялась, что будет неинтересно. Рукоделие, театр, вокал — я уже нашла для себя дело по душе. Смысл появился. Не сдаваться — значит не стареть».