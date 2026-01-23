В Мытищах завершат благоустройство сквера «Аллея Ветеранов» к концу года

В Мытищах продолжается благоустройство сквера «Аллея Ветеранов», расположенного рядом с Олимпийским проспектом. Работы завершат до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Сквер «Аллея Ветеранов» в центральной части Мытищ занимает площадь 1,7 гектара и находится вблизи остановок общественного транспорта и основных транспортных маршрутов. По периметру предусмотрены парковочные места для автомобилей.

Сквер выполняет рекреационную функцию и служит местом отдыха для жителей. Через южную часть проходит пешеходный маршрут, который соединяет разные районы города. Территория сквера расположена в жилом районе имени Г. Т. Шитикова и рассчитана на посещение более 15 000 человек. Опрос показал, что после благоустройства жители готовы чаще посещать парк.

На территории сквера находятся памятники военным ученым и связистам, а также русскому полководцу А. В. Суворову. Рядом расположен Мытищинский колледж, где обучается свыше 1 000 студентов.

В рамках благоустройства установят шахматные столы с перголой, новые скамейки, урны, канатный комплекс, горки, карусели, переговорные трубы и музыкальные инструменты, включая ксилофон. Для детей с ограниченными возможностями появятся специальные игровые комплексы и карусели для инвалидных колясок. Работы завершат к концу 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.