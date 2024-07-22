В Мытищах выявлены незарегистрированные аттракционы

Сотрудники управления Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья выявили ряд нарушений при эксплуатации аттракционов в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство постоянно проводит плановые обследования мест массового отдыха, обеспечивая безопасность любителей активного отдыха.

«В поселке Троицкое инспекторы обнаружили трамплин «Кенгуру», который эксплуатирует местный индивидуальный предприниматель, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Аттракцион не зарегистрирован. Аналогичное нарушение допущено предпринимателем, которому принадлежат аттракционы «Горка надувная водная» и «Батут каркасный».

По итогам надзорных мероприятий обоим эксплуатантам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Минэкологии проконтролирует, чтобы все аттракционы были зарегистрированы.

Ранее сообщалось, что аналогичное предостережение объявлено предпринимателю из Павловского Посада, который эксплуатировал незарегистрированные надувные батуты в парке «Задворки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.