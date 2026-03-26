В Мытищах усилили меры против подтоплений из-за таяния снега

Оперативное совещание по предотвращению подтоплений прошло 25 марта в администрации городского округа Мытищи. Из-за активного таяния снега в округе усилили мониторинг территорий и подготовили технику для ликвидации паводков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Активное таяние снега приводит к локальным подтоплениям и образованию паводков. Для контроля ситуации используются системы автоматической фотофиксации в селе Марфино, деревнях Шолохово и Пирогово, селе Виноградово, а также на реках Яуза и Борисовка. Сформированы 11 мобильных бригад, подготовлены 29 единиц техники, включая экскаваторы, илососы и мотопомпы.

В пониженных местах, где отсутствует ливневая канализация и ранее фиксировалось скопление дождевых и талых вод, оборудованы дренажные колодцы-накопители. Проведена промывка водостоков. До 28 марта планируется завершить расчистку русла реки Раздериха в деревне Шолохово.

Специалисты обследовали территории с высоким риском подтоплений и определили 60 проблемных локаций. Особое внимание уделяется улице Колонцова в связи с повышением уровня воды в реке Работня. Замечания по содержанию территорий принимаются по телефону +7 (917) 583-63-43.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.