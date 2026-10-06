В Мытищах стартовал областной слет юных инспекторов «Безопасное колесо»

сегодня в 17:52

Школа № 32 в Мытищах приняла Московский областной слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В нем участвуют 47 команд Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Слет продлится три дня. Право участвовать получили школьники, которые в течение учебного года проводили акции, уроки и встречи для сверстников по безопасности на дорогах. В первый день соревновались 20 команд.

Участники покажут знание правил дорожного движения, навыки управления велосипедом и средствами индивидуальной мобильности, включая фигурное вождение, выполнят задания по первой помощи и выступят в творческом конкурсе.

Новое задание «Регулировщик» проходит в тестовом режиме в формате мастер-класса. Его представляет команда «Дорожный дозор» из Балашихи — победитель Всероссийского этапа «Безопасного колеса» 2025 года.

Заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области Владимир Севостьянов на открытии подчеркнул значимость работы юных инспекторов и объяснил выбор площадки.

«Мытищи не первый год становятся центром проведения общеобластных мероприятий такого уровня. Особую благодарность выражаем коллективу 32-й школы: здесь есть отлично оборудованный автогородок, а педагоги подходят к организации процесса максимально профессионально и ответственно», — отметил Владимир Севостьянов.

После церемонии участникам показали презентацию прошлогоднего слета, вручили сувениры. Выступили творческие коллективы. Команды получили маршрутные листы и отправились на тематические станции.

Лучшие команды получат шанс представить регион на всероссийском уровне. Организаторы слета — министерство просвещения и министерство внутренних дел России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.