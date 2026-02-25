В Мытищах провели конференцию по развитию дошкольного образования

Научно-практическая конференция «Дошкольное образование – 2026: инновации, практика, диалог» прошла 25 февраля в школе № 32 в Мытищах. Руководители и педагоги Подмосковья обсудили современные технологии и управленческие практики в сфере дошкольного образования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники познакомились с передовыми технологиями и инновациями в работе детских садов. В центре внимания были проектирование образовательной деятельности с учетом обновлений, создание развивающей среды для ранней профориентации, взаимодействие с семьями и применение современных управленческих инструментов.

Конференцию, приуроченную к открытию Года дошкольного образования и Года единства народов России, приветствовала первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова.

«Дошкольная ступень — это основа образования. Для нас крайне важно быть в курсе тенденций и понимать дальнейшее развитие. Это отличная возможность для каждого педагога расширить свой кругозор, узнать о работе коллег и обменяться опытом», — подчеркнула заместитель директора по организации дошкольной работы школы № 32 Юлия Никонова.

Практическая часть прошла в формате интерактивной игротеки. Параллельно работала выставка-продажа «В союзе с детством», где представили книги, настольные игры и авторские методические материалы педагогов Московской области.

«Наше издательство ставит своей целью поддержку педагогов дошкольного образования, помогая им повышать квалификацию и создавать для детей современную развивающую среду, — отметила ведущий методист по дошкольному образованию ООО «Просвещение-СОЮЗ» Татьяна Горбунова. — Встреча посвящена тому, как сделать обучение естественным и соответствующим возрасту детей, чтобы они играли, разгадывали загадки и выполняли интересные задания, незаметно для себя развиваясь».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.