Интенсив организовали для участников проекта «Киберурок», чтобы поддержать педагогов и повысить качество занятий. Учителя обменялись лучшими практиками, освоили новые инструменты и методики преподавания, обсудили создание интерактивной модели урока на сайте КУРО.

Педагоги работали в лабораториях идей: заполняли онлайн-шаблоны и разбирали методические решения для учебного процесса. Мария Бабченко, специалист B2G-проектов Международной школы цифровых и ИИ-навыков «Алгоритмика», лидер общественного мнения Президентской платформы «Россия — страна возможностей», провела интенсив «Киберурок: ИИ-перезагрузка».

«Киберурок — это первый шаг в большую философию, которая звучит на уровне федеральной повестки по внедрению инструментов искусственного интеллекта. Мы будем учиться вместе с детьми, и для нас важно получать от вас качественную обратную связь», — отметил Максим Кильчевский, начальник управления развития общего образования министерства образования Московской области.

В завершение встречи спикерам вручили благодарственные письма от КУРО за лучшие практики и идеи.

О том, чтобы цифровая среда была удобной и современной, заботится нацпроект «Экономика данных». Он позволяет получать цифровые навыки и превращать идеи в готовые решения, а также защищать пользователей от киберугроз. Если вам прислали фишинговую ссылку или вы нашли сайт мошенников, смело жалуйтесь через портал госуслуг. Благодаря таким обращениям уже заблокировано более 200 тыс. опасных страниц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.