В Мытищах проведут «Школу хранителей природы» для школьников

Школьники со 2-го по 11-й класс смогут бесплатно принять участие в «Школе хранителей природы» с 5 по 26 ноября в национальном парке «Лосиный остров» в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Мероприятия проекта Минприроды России «Школа хранителей природы» пройдут с 5 по 26 ноября в национальном парке «Лосиный остров» в Мытищах. Бесплатный эколого-просветительский проект знакомит детей и молодежь с особо охраняемыми природными территориями и вовлекает их в практическую природоохранную деятельность. Минэкологии Московской области оказывает проекту информационную поддержку.

Интерактивная программа разделена на два трека: детский — для учеников 2–5-х классов и подростковый — для учеников 6–11-х классов. Участники на время станут инспекторами нацпарка. Их ждут пять тематических локаций с заданиями по спасению природы, посещение вольерного комплекса Лосиной биостанции и знакомство с его обитателями.

Победителей наградят памятными значками и призами. Минэкологии приглашает школьников присоединиться к проекту. Подробности доступны на сайте: https://www.shhp.ru/#top

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.