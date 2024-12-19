В Мытищах прошла встреча с делегацией из города-побратима Дэчжоу

В Мытищи прибыла китайская делегация из города-побратима Дэчжоу. Гостей поприветствовала заместитель главы городского округа Елена Сетракова. На встрече обсудили сотрудничество в сфере деловых и экономических отношений, а также возможности обмена опытом в области культуры, спорта и образования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Приветствуя гостей нашего округа, Елена Михайловна обратила внимание на богатую историю Мытищ, а также подчеркнула, что здесь активно развивается не только экономические, но и социальные, культурные и спортивные направления.

«С 2021 по 2023 год в нашем городском округе построили 11 дошкольных отделений, три школы и пристройку на 200 мест. В этом году открыли четыре школы и три детских сада», — отметила заместитель главы.

В свою очередь представители канцелярии по иностранным делам народного правительства рассказали о своем опыте взаимодействия с их городом-побратимом Белгородом.

«Я надеюсь, что наши совместные усилия будут способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между двумя странами, расширению сфер обмена и сотрудничества, а также достижению взаимовыгодных результатов, которые принесут пользу обеим сторонам. Все это будет способствовать дальнейшему развитию многовековой дружбы между Россией и Китаем», — подчеркнул член партийной группы и заместитель начальника канцелярии по иностранным делам г. Дэчжоу Чжан Айцзюнь.

12 января 2023 года между городским округом Мытищи Московской области и городом Дэчжоу китайской провинции Шаньдун было подписано соглашение об установлении побратимских связей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.