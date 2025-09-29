В Мытищах прошел управленческий интенсив для директоров школ

26–27 сентября в городском округе Мытищи прошел управленческий интенсив для директоров подмосковных школ, организованный министерством образования Московской области и корпоративным университетом развития образования. Мероприятие объединило свыше 60 участников из проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» и клубов директоров региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Интенсив прошел в формате космического батла, где участники разбились на экипажи, сформировали команды и выбрали капитанов. Первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова открыла мероприятие, приняв доклады о готовности от каждого экипажа.

В первый день, названный «Выход на орбиту», акцент был сделан на развитие гибких навыков. Участники встретились с Артемом Соловейчиком, директором центра индустрии образования Сбера, который рассказал о креативной мотивации обучающихся. Также прошел мастер-класс по командообразованию от космонавта-испытателя, Героя России Александра Мисуркина, который помог развить критическое мышление и эмоциональный интеллект.

Нейропсихолог Дарья Масленникова провела интерактивный семинар, направленный на проработку внутренних конфликтов и новые подходы к решению современных вызовов. Роман Левин, академический директор Яндекс Учебника, провел практикум по использованию искусственного интеллекта, где команды готовили заявления для СМИ и планы действий в смоделированных кризисных ситуациях.

27 сентября продолжился второй день интенсива под названием «Штурм новых вершин». Он был посвящен командному взаимодействию через активный тимбилдинг. Участники выполняли ряд заданий на открытом воздухе, что способствовало физической сплоченности и метафорически отражало слаженную управленческую работу. В программе были как спортивные, так и стратегические задания: «Командные лыжи», «Гусеница», гигантская «Дженга», «Пирамида», «Лук и стрелы», «Бильярд», а также упражнения на доверие и коммуникацию, такие как «Равновесие», «Лабиринт» и «Минное поле». Каждое из этих упражнений иллюстрировало ключевые аспекты управленческих процессов, включая стратегическое планирование и распределение ресурсов.

Интенсив стал важным шагом в развитии управленческих компетенций директоров подмосковных школ и способствовал укреплению профессиональных связей среди участников.

