В Мытищах продолжаются проверки на территории «промзоны» в деревне Беляниново

В Мытищах специалистами администрации округа на промышленной территории деревни Беляниново продолжаются проверки, направленные на соблюдение природоохранного законодательства. Один из последних выездов специалистов выявил серьезное нарушение. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Директор управления экологии администрации округа Алексей Королев сообщил, что водитель бетономешалки незаконно сливал остатки бетона и промывочной воды в лесополосу. Этот факт был подтвержден с помощью аэрофотосъемки, что позволило зафиксировать нарушение с высокой точностью.

На место происшествия незамедлительно вызвали полицию. Благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов, ситуацию удалось быстро урегулировать. Водитель бетономешалки был найден и задержан. На него был составлен протокол по статье о нарушении правил обращения с отходами. Бетономешалку отправили на специализированную стоянку.

Материалы дела передали в министерство экологии и природопользования Московской области. Теперь предстоит оценить ущерб, нанесенный окружающей среде, и принять меры для привлечения виновных к ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.