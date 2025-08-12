В Мытищах продолжается реализация социальной газификации

В деревне Болтино подключен к системе газоснабжения еще один дом. 30 июля на «выездной администрации» в поселке Нагорное в адрес главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой поступило обращение от жителей об оказании содействия в определении сроков начала завершающего этапа работ по строительству сети газораспределения на вводе к земельному участку заявителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По поручению главы округа было проведено выездное комиссионное совещание с представителями ресурсоснабжающей организации. На встрече, которую провел заместитель главы г. о. Мытищи Александр Хаюров, представитель АО «Мособлгаз» пояснил, что незначительное смещение сроков произошло по техническим причинам и представил дорожную карту с конкретными датами исполнения работ: до 7 августа — врезка и пуск распределительного газопровода, до 8 августа — производство работ по демонтажу трубопровода до границ земельного участка, 11 августа — пуск газа.

В день планового завершения работ Александр Хаюров провел выездное совещание по контролю за исполнением подрядчиком своих обязательств. На сегодняшний день АО «Мособлгаз» завершил все работы по подключению ресурса к земельному участку, выдержав установленные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.