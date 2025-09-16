сегодня в 17:07

В Мытищах продолжается борьба с нелегальной торговлей

В городском округе Мытищи регулярно проводят рейды в целях борьбы с нелегальной торговлей. Сезонная торговля фруктами и овощами еще не завершена, но не все предприниматели соблюдают необходимые требования и правила. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе последнего рейда сотрудники управления потребительского рынка и услуг выявили и пресекли нелегальную торговлю по двум адресам:

Поселок Вешки, 84-й км МКАД (у торгового центра ВЕСНА);

Деревня Аксаково, улица Парковая (у продуктового магазина «Пятерочка»).

Нарушители вели свою деятельность из багажника автомобиля, предлагая покупателям фрукты и овощи. Все они привлечены к административной ответственности и получили штрафы.

Если вы в городском округе Мытищи столкнулись с фактом незаконной торговли, сообщите в управление потребительского рынка и услуг администрации по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 30, 8-495-581-13-48, эл. почта potrebrinok2012@yandex.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.