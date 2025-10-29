В Мытищах появились две обновленные детские площадки

В деревнях Мытищ закончили работы по обновлению игровых зон. Дети уже активно используют новые площадки с современным спортивным и игровым оборудованием, включая качели, горки и качалки на пружинах, что особенно радует самых маленьких жителей округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

28 октября качество работ проверили руководители территориального управления «Пироговский», представители депутатского корпуса и специалисты профильных управлений администрации округа. Местные жители высоко оценили результат.

«Эти площадки были созданы в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Каждая зона занимает 200 квадратных метров и оборудована новыми малыми архитектурными формами. Также установлены камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» и линии освещения», — сказал заместитель директора управления благоустройства администрации округа Роман Комлев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.