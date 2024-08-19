В Мытищах открыли новую детскую игровую площадку

сегодня в 12:25

В Мытищах на ул. Железнодорожной, у дома 52 открылась новая детская игровая площадка по просьбе местных жителей, сообщает пресс-служба админитсрации горокруга.

На мероприятии по случаю открытия присутствовали люди разных возрастов, профессий и увлечений, но всех их объединяла любовь к своему дому.

«Модернизировали детскую площадку мы за месяц. Установили новые качели, карусель, игровой комплекс с горкой, дополнили спортивными элементами и привели территорию к современному виду, жители очень довольны», — отметил заместитель директора управления благоустройства администрации городского округа Мытищи Роман Комлев.

Теперь юные мытищинцы смогут весело и активно проводить время на площадке, заводить новых друзей и играть. На открытии для детей провели мастер-классы, эстафеты и конкурсы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.