В Мытищах откроют центр поддержки участников СВО к 9 мая

Единый многопрофильный центр для участников СВО и их семей создают в Мытищах по запросу военнослужащих и их близких. Открытие запланировано на 9 мая, сейчас в здании идут отделочные работы и обновление инженерных систем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центр разместится по адресу: Мытищи, улица Мира, дом 9. Здесь объединят службы по сопровождению участников СВО и членов их семей, чтобы все необходимые услуги можно было получить в одном месте.

В здании продолжаются отделка помещений и замена инженерных коммуникаций. 24 марта глава городского округа Юлия Купецкая и председатель совета депутатов Андрей Гореликов проверили ход работ.

Особое внимание уделяют созданию доступной среды для маломобильных граждан. На прилегающей территории расширят проезд, заменят асфальт, обустроят тротуар и оборудуют парковочные места для посетителей.

В центре будут работать ассоциация ветеранов СВО, госфонд «Защитники Отечества», центр поддержки участников СВО и членов их семей, МФЦ, представители военкомата, а также психолог, юрист и социальные и учебные консультанты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.