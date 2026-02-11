В Мытищах обсудили меры поддержки участников СВО на совещании 10 февраля

В Мытищах 10 февраля на городском оперативном совещании рассмотрели вопросы адаптации и поддержки участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На еженедельном совещании в Мытищах 10 февраля ключевым вопросом стала помощь бойцам СВО и их семьям. Администрация округа реализует комплекс мер по созданию доступной среды, трудоустройству, развитию адаптивного спорта и оказанию социальной поддержки.

В 2025 году в рамках благоустройства дворов понижены бордюры в 170 местах, в 2026 году планируется обустроить еще 200 примыканий. По обращениям ветеранов СВО оборудованы пять парковочных мест, отремонтированы две входные группы, установлены две лавочки, обустроен откидной пандус и съезд.

Ветераны СВО трудоустраиваются на предприятия округа, включая Мытищинскую теплосеть, Метровагонмаш и городскую больницу. На данный момент работу получили 32 человека, еще трое находятся в процессе трудоустройства. Также для них организуются профориентационные экскурсии в рамках проекта «Промышленный туризм».

Ветераны могут заниматься спортом на площадках округа: теннис в спорткомплексе «Строитель», бильярд в клубе «Классик», тир на стадионе «Торпедо», плавание в бассейне «Дельфин» и занятия на стадионе имени Дмитрия Аленичева. Кроме того, оказывается психологическая поддержка, предоставляется гуманитарная помощь, организуется направление в реабилитационные центры и решаются бытовые вопросы.

Глава округа Юлия Купецкая сообщила, что к 9 мая 2026 года на улице Мира, 9, откроется единый центр поддержки участников СВО и их семей, где будут работать все профильные службы.

Для получения помощи бойцы и их семьи могут обращаться в отдел поддержки администрации, отделение ассоциации ветеранов СВО, центр поддержки и к социальному координатору фонда «Защитники Отечества» по указанным телефонам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.