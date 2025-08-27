В Мытищах обеспечат усиленные меры безопасности ко Дню знаний

В администрации городского округа Мытищи состоялось заседание антитеррористической комиссии, которое провела заместитель главы округа Светлана Фильченкова. Представители местных профильных управлений, управления территориальной безопасности, правоохранительных органов и экстренных служб обсудили меры по обеспечению безопасности образовательных учреждений в преддверии Дня знаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На заседании утверждены дополнительные меры по защите школ и детских садов. В рамках подготовки к учебному году организованы профилактические мероприятия. Сотрудники обучаются действиям в чрезвычайных ситуациях, а здания учебных заведений перед 1 сентября проверят с привлечением кинологов для выявления подозрительных предметов. Усилено дежурство правоохранительных органов.

Также проведена проверка всех систем видеонаблюдения. Особое внимание уделено контролю за «бесхозным» или «забытым» транспортом вдоль дорог. Экстренные службы отработали взаимодействие на случай внештатных ситуаций.

Эти меры направлены на создание безопасной и комфортной среды для учащихся и сотрудников образовательных учреждений в период начала учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.