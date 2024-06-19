Комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал» ежегодно проводится для нейтрализации негативных тенденций в миграционной сфере, усиления контроля за миграционными потоками и противодействия правонарушениям в сфере миграции.

«За неделю проведения операции сотрудниками полиции пресечено более 50 тысяч правонарушений в сфере миграции.

Выдворено в административном порядке и депортировано за пределы Российской Федерации около 9 тысяч иностранных граждан. Выявлено и привлечено к административной ответственности свыше 6 тысяч недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Приняты решения о запрете въезда в страну свыше 11 тысяч иностранных граждан. Возбуждено около 2 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом, а также установлено более 150 лиц, находящихся в розыске.

Всего в прошлом году за пределы страны удалено почти 110 тысяч лиц, что практически в два раза больше показателей 2022 года.

«Ужесточен контроль за работодателями. Как следствие, количество поступивших от них уведомлений о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранцами или лицами без гражданства увеличилось на 7%, а за январь — май 2024 года — уже на 40%», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2023 году в отношении иностранных граждан составлено более 2,3 млн протоколов. При этом только за первый квартал этого года — около 700 тысяч. Рост составил 18,7%.

«В результате реализованных комплексных мер правоохранительного характера достигнуто снижение количества преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, и числа иностранных граждан, вовлеченных в преступную деятельность. За 2023 год в сравнении с 2022 годом иностранными гражданами совершено на 3% меньше преступлений, а за 5 месяцев текущего года — на 5%. Более чем на 21% сократилось количество совершенных ими особо тяжких преступлений.

В общей сложности с начала года из страны выслано свыше 30 тысяч иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранцев. Это на 55% больше, чем годом ранее.