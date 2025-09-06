В МВД рассказали о Telegram-каналах, сливающих личную информацию

В мессенджере Telegram существует большое число каналов, распространяющих персональную информацию и занимающихся так называемым доксингом и вымогательством, сообщает ТАСС .

Как рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, доксинг — киберугроза, с которой каждый день сталкиваются тысячи пользователей в мире. Десятки спецканалов в мессенджерах и соцсетях незаконно собирают и распространяют личные данные людей, что приводит к шантажу, психологическому давлению и мошенничеству.

При этом администрация мессенджера за одну неделю в августе ликвидировала большинство каналов, занимающихся доксингом и вымогательством. Такую работу провели после получения сотен жалоб от пользователей.

Россиян предупредили, что доксинг становится особенно опасным, когда его инициируют или координируют госструктуры, а также связанные с ними организации. При этом риски и последствия могут сильно усилиться, включая и целенаправленные информатаки на ключевые объекты инфраструктуры и дестабилизацию социально-политической обстановки.

По данным министерства, с 2022 года в мессенджере Telegram стали активно появляться крупные каналы, распространяющие персональные данные россиян, особенно военных. Чаще всего в доступе оказываются телефоны, адреса и профили в соцсетях. Этим занимаются украинские OSINT-сообщества, банды киберпреступников и т. д.