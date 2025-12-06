В МВД призвали россиян не переходить по любым ссылкам из СМС-сообщений

Сотрудники МВД призвали россиян быть максимально внимательными и не переходить по ссылкам в СМС-сообщениях, даже тех, которые якобы пришли от банков. Под различными вымышленными обстоятельствами злоумышленники пытаются выманить данные банковской карты, включая CVV-код и одноразовый пароль, пишет ТАСС .

Во избежание кражи средств гражданам рекомендуется отключить опцию предпросмотра СМС-сообщений на заблокированном экране телефона. Не стоит переходить по ссылкам, содержащимся в сообщениях, даже если утверждается, что они от банка и предназначены для безопасной работы с приложениями.

В ведомстве подчеркивают, что аферисты часто представляются банковскими служащими и, используя предлоги, такие как «технический сбой», «акция лояльности» или «подключение к госпрограмме», обманным путем пытаются получить доступ к реквизитам карты, секретному коду и SMS-паролю. Их цель — неправомерное списание денежных средств с вашего банковского счета.

Для безопасного использования онлайн-банкинга МВД рекомендует игнорировать ссылки в СМС-сообщениях, даже если они кажутся официальными. Кроме того, МВД не рекомендует использовать Face ID или отпечаток пальца для доступа к банковским приложениям, настаивая на использовании надежных паролей. Важно также установить надежное антивирусное программное обеспечение.

В целях защиты от мошенничества не рекомендуется сохранять на телефоне данные банковских карт: номер, срок действия, CVC/CVV-код и PIN-код. Также следует избегать использования чужих устройств для входа в мобильный банк.

