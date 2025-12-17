сегодня в 20:00

В мужском туалете школы в Чувашии установили камеру видеонаблюдения

В туалете в школе в Чебоксарах в Чувашской Республике разместили камеру. Это якобы сделали для «пресечения вандализма», сообщает « Подъем ».

Камеру разместили в мужском туалете, в который ходят старшеклассники. При этом в школе рассказали «Подъему», что через камеру не видно зону унитазов. «Приватные дела» никто не видит.

Камеру разместили в туалете для того, чтобы не допустить вандализм и возникновение чрезвычайных происшествий. Решение приняла администрация школы.

Через камеру видна только зона умывальников. Писсуары и унитазы не видно.

Источники издания поделились, что в школе установили камеру в туалете, поскольку старшеклассники поджигали ручки уборных, кидали рулоны туалетной бумаги. Также они курили.

При этом жители Чебоксар посчитали, что подобный способ контроля старшеклассников унизителен.

Судя по фото, камеру видеонаблюдения повесили на самом потолке в туалете. Она направлена вниз.

