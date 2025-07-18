В музее Щелкова открылась выставка лоскутного шитья

Совместный проект двух школ: «Арт-нирвана» под руководством Елены Корецкой и школы лоскутного шитья, свободно-ходовой машинной стежки и вышивки под руководством Анны Климовой объединил мастеров из разных городов и стран. Участницы проекта показали, что рисовать можно не только карандашом — и сделали это нитками и тканями.

Все работы выполнены вручную в различных техниках. Среди них: аппликация, свободно-ходовая машинная стежка и вышивка. Большая часть произведений в экспозиции — мандалы. Эти символы известны еще с древних времен. Считалось, что такой оберег сулит успех и везение во всех начинаниях.

Каждая участница проекта заложила в созданное ею произведение свой смысл, свой мир и частичку души. В работах чаще всего использованы одни и те же элементы, геометрические фигуры, линии. Но какие они разные, как они не похожи друг на друга — как не похожи создавшие их художники.

Выставка будет представлена до 3 августа в Щелковском историко-художественном музее по адресу: г. о. Щелково, ул. Советская, 54. Посетить его в июле можно бесплатно — данная акция приурочена к 100-летию городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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