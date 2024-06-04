В музее Ленинского округа пройдет серия мастер-классов по рукоделию

8 июня в открытой беседке, расположенной в тени вишневого сада мемориальной зоны в 12:00 и 13:00 состоятся мастер-классы по росписи текстильной игрушки и изготовлению слайма, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«На территории музея-заповедника, расположенного в Ленинском округа, этим летом будут внедрены новые проекты: субботняя мастерская в вишневом саду, в которой на свежем воздухе в тени деревьев и под крышей просторной беседки можно будет воплощать творческие проекты и заниматься рукоделием, занятия в летней творческой мастерской музея-заповедника „Горки Ленинские“ которые будет проводить опытный педагог», — приводятся в сообщении слова заместителя директора музея-заповедника «Горки Ленинские» Ольги Лукьянчиковой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.