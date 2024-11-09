В МТС раскрыли схему мошенничества с «сотрудниками энергосбытовых компаний» РФ

Аферисты в конце октября и начале ноября все чаще пытались заполучить личные данные доверчивых людей. Они представлялись работниками различных энергосбытовых компаний, рассказал ТАСС директор продукта «Защитник» оператора связи МТС Андрей Бийчук.

Киберпреступники предлагают потенциальным жертвам бесплатно поменять счетчик. Если человек отказывается, то его убеждают, что иначе за это его могут заставить заплатить много денег. Собеседник соглашается.

Тогда аферист предлагает жертве встать в некую интернет-очередь. Человеку приходит смс-сообщение. Мошенники просят продиктовать его содержимое.

Код на самом деле приходит от Госуслуг или других «чувствительных» компаний. В результате личные данные оказываются в руках злоумышленников.

Некоторые аферисты обманывают по-другому. Они под разными предлогами пытаются узнать личные данные человека, например, номер паспорта, ИНН, СНИЛС.

За последние две недели количество таких попыток обмана увеличилось в два раза по сравнению с сентябрем-октябрем 2024 года.

Ранее мошенники обманули 71-летнюю певицу Аблабердыеву на сумму 95 тыс. рублей. Аферисты позвонили женщине и предложили заново оформить медполис. В результате артистку заставили скачать приложение, и после этого украли деньги из ее онлайн-банка.