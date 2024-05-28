В Можайском округе выполняются работы по дополнению лесных культур

В соответствии с планом государственного задания на 2024 год запланированы работы на площади 104,01 га. В настоящее время работы уже завершены на площади 67,31 гектар. Регулярный контроль за соблюдением технического задания специалистами «Центрлесхоз» проводится сотрудниками Бородинского лесничества.

«Все лесовосстановительные работы важно проводить в сжатые агротехнические сроки, тогда и приживаемость будет хорошая. Для посадки сеянцев используется меч Колесова. Погода в этом году для лесовосстановления благоприятная», — прокомментировала инженер по лесовосстановлению Бородинского филиала «Мособллес» Надежда Титова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.