В Можайском округе в память о подвиге бойцов СВО высадили Дерево Памяти

На Аллее Героев состоялось по-настоящему трогательное и знаковое событие, которое останется памятью на многие годы вперед. Об этом рассказал глава Можайского округа Денис Мордвинцев в своих социальных сетях.

«Мы посадили Дерево Памяти на Ямском кладбище. Здесь нашли свой вечный покой воины, павшие в ходе специальной военной операции. Молодой краснолистный дуб будет не просто живым памятником. Он станет молчаливым стражником наших бойцов», — написал глава муниципалитета.

Родные и близкие участников спецоперации, те, кто хранит самое дорогое — память о них, вместе с главой округа Денисом Мордвинцевым его заместителем Ольгой Спиридоновой и социальным координатором Государственного фонда «Защитники Отечества» Галиной Аксеновой высадили на аллее Дерево Памяти.

Этот молодой сортовой красный дуб — не просто саженец. Ему уже 17 лет, и до этого он рос на звенигородской земле.

Есть в этом дереве глубокий символизм. Во время цветения, а особенно осенью, при хороших погодных условиях, его листья будут окрашиваться в яркий красный цвет — олицетворение мужества, храбрости и самопожертвования бойцов.

Сейчас высота дуба составляет около 5 метров. В ближайшее время дерево подготовят к первой зимовке на новом месте, а уже весной прилегающая территория будет благоустроена, чтобы создать здесь уютное и красивое место общей памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор