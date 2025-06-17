В Можайском округе стартовали историко-патриотические сборы «Бородино-2025»

Почти 200 ребят из разных регионов России — от Приморья до Волгограда, а также юные патриоты из Луганской Народной республики и Республики Беларусь целую неделю будут жить впитывать в себя дух священного Бородинского поля в рамках историко-патриотических сборов «Бородино-2025» в Можайске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Торжественный церемониал на Батарее Раевского начался с подарка православной гимназии во имя св.Николая Чудотворца из г. Сургут — ребята специально подготовили трогательную литературную композицию «Знамя Победы» на стихи Влада Маленко. Это сразу задало особый тон празднику.

С приветственным словом к ребятам обратился директор Бородинского музея-заповедника Игорь Корнеев. От имени главы Можайского округа ребят поприветствовал депутат Совета депутатов округа Василий Овчинников.

Почетными гостями праздника стали депутат Государственной Думы Сергей Неверов, Президент БФ «Струна» Валентина Лаврова, представитель Центрального парка ВС РФ «Патриот» Анатолий Сковородкин, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова.

Особые слова с пожеланием ребятам прожить эту неделю ярко и запоминающе прозвучали от Кавалера Ордена Мужества Анатолия Кольчинского и ветерана СВО Тимура Громова.

Впереди у ребят — целая неделя интересных и познавательных мероприятий, во время которых ребята не только погрузятся в увлекательную историко-культурную программу, но и смогут лично познакомиться с особенностями быта солдат эпохи Отечественной войны 1812 года на специально организованных интерактивных площадках. Чтобы расширить знания детей в области истории, организаторы подготовили насыщенную программу экскурсий, познавательных квестов, занимательных викторин и творческих конкурсов.

Особое внимание уделено практическим занятиям: опытные инструкторы проведут уроки по тактике ведения боя, строевой подготовке, стрельбе, оказанию первой помощи, а также другим военным и спортивным дисциплинам. Это позволит ребятам развить необходимые навыки и укрепить физическую подготовку.

Проведенная неделя на легендарном Бородинском поле станет для участников сборов незабываемым приключением, которое вдохновит многих задуматься о выборе своей профессиональной деятельности, связав ее с защитой нашей страны.

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