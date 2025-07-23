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В Можайском округе провели патрулирование мест отдыха людей у воды

В минувшие выходные на территории Можайского округа прошло масштабное межведомственное патрулирование популярных мест отдыха у воды. Мероприятие было организовано в рамках плана по обеспечению безопасности граждан в летний период. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед началом рейда заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Виктор Сергеев провел для участников комиссии инструктаж. Он разъяснил основные положения законодательства в сфере безопасности на воде и выдал памятки для распространения среди населения.

В рейде участвовали сотрудники отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической деятельности администрации, инспектор пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Можайскому округу, помощник инспектора инспекторского участка № 7 Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области и сотрудник ОМВД России.

В ходе рейда были проинспектированы береговые зоны в деревнях: Красновидово; Горетово; Большие Парфенки.

Сотрудники комиссии провели разъяснительные беседы с отдыхающими, напомнив о соблюдении мер безопасности на воде. Всем гражданам были вручены памятки с важной информацией о правилах поведения у водоемов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.

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