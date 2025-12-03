В Можайском округе прошли мастер-классы и праздник ко Дню инвалидов 3 декабря

В Можайском округе 3 декабря в культурно-досуговом центре состоялись мастер-классы и развлекательная программа для детей с ограниченными возможностями, приуроченные к международному дню инвалидов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В диско-зале Можайского культурно-досугового центра 3 декабря прошло мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. На праздник пришли заместитель главы округа Елена Заболотная, депутаты Совета депутатов Надежда Камозина и Татьяна Кынчева, начальник отдела социальной поддержки Людмила Нагих, председатель совета МРООПИ имени Георгия Победоносца Маргарита Орлова и директора школ округа.

Для детей и их родителей подготовили мастер-классы, творческие активности и веселые конкурсы. Особой популярностью пользовалась анимационная программа: дети играли, фотографировались со сказочными героями и участвовали в конкурсах. В завершение праздника каждый ребенок получил сладкий подарок.

Депутат Надежда Камозина отметила, что такие мероприятия важны для поддержки детей с ограниченными возможностями и напоминания обществу о необходимости заботы и внимания к ним.

